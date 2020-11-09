Передается ли коронавирус через тетради?

/COVID-19/

В социальных сетях педагоги задаются вопросом, безопасно ли проверять тетради учеников. Не сидит ли там коварный коронавирус? Какие меры предосторожности в этом случае нужно предусмотреть?

Часть учителей полагают, что вероятность заразиться коронавирусом есть, поэтому домашние задания и контрольные детей они проверяют только в перчатках, а затем обрабатывают руки санитайзером. Другие рекомендуют «проветрить» тетради у окна в течение нескольких часов и только потом прикасаться к ним. Третьи уверены, что бумага не является переносчиком коронавируса и проверять работы детей совершенно безопасно.

Точку в споре педагогов поставил израильский врач и эксперт доказательной медицины Борис Бриль.

Эксперт уверен, что даже если ребенок болен коронавирусом, учитель не заразится при проверке его тетрадей.

Педагог может смело работать с домашними заданиями без перчаток. Тетрадь не представляет никакой опасности даже в том случае, если зараженный ребенок, например, чихнул на нее. Врач добавил, что аэрозольный путь передачи является для коронавируса основным.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/11/9/teacher/15558-peredaetsya_li_koronavirus_cherez_tetradi