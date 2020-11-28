Партия «Яблоко» потребовала от Мишустина не сокращать выплаты медработникам

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Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором призывает главу правительства изменить постановление №1762 «О государственной и социальной поддержке…» и увеличить выплаты работникам здравоохранения на фоне пандемии COVID, а также распространить выплаты на технический персонал медучреждений.

В обращении глава «Яблока» отмечает, что постановление №1762 «О государственной и социальной поддержке в 2020-2021 годах медицинских и иных работников…», принятое в конце октября с целью упорядочить производимые выплаты, приведет к существенному уменьшению доплат медработникам.

Отраслевые профсоюзы медицинских работников (Профсоюз работников здравоохранения РФ, Межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Действие») прогнозируют снижение размера доплат, получаемых медработниками за работу с пациентами с коронавирусом в рамках этого постановления.

Выплаты, по мнению представителей экспертного сообщества, могут вырасти только у тех, кто работает не на одну ставку и непосредственно в «красных зонах». Тогда как у медицинского персонала станций скорой помощи и поликлиник, которые нерегулярно работают с больными COVID, а иногда не знают, болен пациент или нет, выплаты сократятся.

Кроме того, меры поддержки полностью не распространяются на сотрудников негосударственных медицинских учреждений (например, выполняющих тестирование на COVID) и на работников специализированных учреждений социального обслуживания (в частности, психоневрологические интернаты).

«Экономия на поддержке медиков в сегодняшних экстремальных условиях очень много говорит о нашем государстве и его приоритетах. Власть не без гордости сообщала с телеэкранов, что не бросит их в это тяжелое время. На деле все оказывается очередным лукавством, если не сказать, враньем. При каждом удобном случае государство сбрасывает с себя продекларированные социальные обязательства. В сегодняшних условиях экономия на медицинских работниках, многие из которых уже отдали свои жизни в борьбе с эпидемией, несправедлива и проросту аморальна», – считает председатель «Яблока» Николай Рыбаков.

Глава «Яблока» также обращает внимание премьера на то, что сложности с оказанием финансовой поддержки (стимулирующих выплат) медицинским работникам в период пандемии является одной из наиболее серьезных и актуальных проблем.

Николай Рыбаков предложил премьеру в кратчайшие сроки изменить указанное постановление и предусмотреть в нем:

– увеличение выплат всем работникам, работающим в «красной зоне» (включая обслуживающий персонал);

– сохранение уровня стимулирующих выплат, которые действовали до октябрьского постановления;

– распространение стимулирующих выплат также на работников медицинских учреждений – уборщиков, лифтеров, буфетчиков, санитарок, регистраторов и т.д.;

– распространение социальных выплат на работников негосударственных медицинских учреждений и специализированных учреждений социального обслуживания.

Напомним, за работу в период пандемии сотрудникам стационарных социальных учреждений направили около 467 тысяч выплат на общую сумму около 13,4 млрд рублей. До 31 октября 2020 года медработники, задействованные в лечении COVID-19, получали прибавку к зарплате из федерального бюджета по двум постановлениям №?415 и 484. Ежемесячная доплата врачам высшей категории составляла до 80 тысяч рублей, врачам скорой помощи – до 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу – до 25 тысяч рублей.

По новому постановлению, сумма выплат будет рассчитываться в зависимости от отработанных нормативных смен (смена – одна пятая рабочего времени за неделю для конкретного медработника) и составит от 600 до 3?880 рублей за одну смену в зависимости от категории медработника. Теперь все будет зависеть от того, сколько медик отработал в контакте с коронавирусными больными. Выплаты будут идти через Фонд социального страхования, куда списки работников будут предоставлять медучреждения. Первые деньги по новым правилам будут начислены в декабре (за ноябрь).

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»