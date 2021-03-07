В Геленджике прошел круглый стол по проблемам COvid-19

/COVID-19/

Депутат Государственной Думы Владимир Ильич Синяговский принял участие в работе круглого стола.

После приветственных слов депутата государственной думы, председателя городской думы Димитриева Михаила Дмитриевича и заместителя главы города по социальным вопросам Василенко Елены Борисовны участниками рабочей группы были заслушаны доклады начальника территориального отдела роспотребнадзора, главных врачей городской больницы, поликлиники и станции скорой помощи о ситуации с коронавирусной инфекции на территории муниципалитета, темпах вакцинации. Так же представители двух крупных медицинских центров на территории Геленджика "Красная талка" и "Ланцетъ" озвучили программы по реабилитации после перенесённого Covid-19,действующие в медицинских центрах.

"Считаю, что рассматриваемые вопросы очень важны в наше непростое время. Курортные города должны стать особой зоной, позволяющей нашим избирателям восстанавливаться после коронавирусной инфекции. Вирус бьет по слабым места и организма, значит и подход в лечении к каждому пациенту должен быть индивидуальным. Кроме того, эта болезнь еще слабо изучена, значит со временем программы реабилитации потребую корректировок на основе новых научных данных. Законодатели будут добиваться того чтобы восстановление после перенесенной коронавирусной инфекции гражданин мог пройти на высоком уровне в рамках ОМС, будем вносить соответствующие предложения."