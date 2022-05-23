Краснодарский край в первой пятёрке регионов страны по количеству поданных заявок.

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461 житель Кубани подал заявку на вступление в регистр доноров костного мозга с помощью Почты России.

Почта России, Национальный регистр доноров костного мозга и Русфонд подвели промежуточные итоги совместного проекта, который открыл новый этап в развитии донорства костного мозга в России. За десять месяцев его работы Почта отправила наборы с палочками для взятия биоматериала 10 003 добровольцам по всей стране. Все они получили возможность вступить в регистр удаленно, без визита в лабораторию для сдачи крови.

Партнеры получили заявки от жителей 85 регионов России. Больше всего добровольцев в Москве (1 402), Московской области (896), Санкт-Петербурге (858), Краснодарском крае (461) и Приморском крае (221).

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края