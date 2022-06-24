"Российского хватит". Проценко о медтехнике для отделений реанимации

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Отделения реанимации в России обеспечены всеми необходимыми расходными материалами и аппаратурой, рассказал в эфире Денис Проценко, главный врач московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".

Российские больницы не ощущают перебоев с поставками лекарств, медицинского оборудования и расходных материалов для отделений реанимации, рассказал в эфире радио Sputnik главный врач московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" Денис Проценко.

По его словам, основные расходные материалы для мониторов и наркозно-дыхательной аппаратуры производят на территории России.

"Если говорить о расходном материале для наркозно-дыхательной аппаратуры, для мониторов, то это не вопрос сегодняшнего дня. Много лет назад дыхательные контуры, фильтры-тепловлагообменники – они локализованы и производятся в Российской Федерации", – уточнил Денис Проценко.

Сама аппаратура для отделений реанимации тоже в значительной степени производится в России, продолжил он.

"Российского хватит. Есть российские производители наркозно-дыхательной аппаратуры", – отметил Денис Проценко.

Кроме того, существуют китайские производители медицинской техники, чья продукция по качеству не уступает европейским аналогам, добавил он.

"Если говорить о "Коммунарке", то мы во многом обеспечены изначально, если вы помните, мы в 2019 году запустились. У нас основана базовая линейка мониторов и респираторов – это высококачественные китайские производители, которые по решениям и технологиям ничуть не уступают европейским аналогам, и я честно скажу, что пока катастрофы какой-то не предвижу и не чувствую", – сказал Денис Проценко.

В стране имеется и дополнительный резерв медицинской техники, напомнил он.

"Надо не забывать, что и в стране, и в Москве законсервировано достаточно большое количество резервных госпиталей, которые сейчас, к счастью, нам не нужны. Напомню, что эти резервные госпитали оснащены абсолютно аналогично базовым стационарам – и это еще один из запасов, который у нас есть", – заключил Денис Проценко.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»