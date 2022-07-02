 "Еще не все": вирусолог о снятии коронавирусных ограничений

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В России отменены все ограничения, которые вводились из-за коронавируса, сообщил Роспотребнадзор. Почему снятие противоэпидемических мер нельзя считать окончанием пандемии COVID-19, рассказал в интервью вирусолог Анатолий Альтштейн.

В России приостановлено действие всех противоэпидемических ограничений, которые вводились из-за коронавируса. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Это решение в ведомстве объяснили снижением темпов распространения COVID-19. Недельный показатель заболеваемости сократился более чем в 64 раза по сравнению с максимальным уровнем, который фиксировался в середине февраля.

В интервью радио Sputnik вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что снятие ограничение не означает конец пандемии коронавируса.

"Ограничения сняли, потому что заболеваемость COVID-19 уменьшилась, она на очень невысоком уровне. Летальность тоже на очень невысоком уровне. Но ни в коем случае нельзя сказать, что пандемия завершилась, еще не все", – считает Анатолий Альтштейн.

Пока в Америке и в Европе высокий уровень заболеваемости COVID-19 над Россией висит угроза нового роста случаев коронавируса, предупредил вирусолог.

"На американском континенте и в Западной Европе отмечается повышение заболеваемости COVID-19. Я думаю, что оно будет не таким уж сильным, но пока рост идет. Мировая кривая заболеваемости идет вверх уже несколько недель. Это вариант "омикрон", но он стал более заразным. Этот штамм может дойти и до нас. Вирус может постепенно проникнуть дальше", – предупредил Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik.

Вирусолог Альтштейн призвал россиян продолжать вакцинироваться от COVID-19, несмотря на снятие коронавирусных ограничений. По его словам, надо быть готовыми на случай масштабного возвращения вируса в Россию.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»