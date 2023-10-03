Врач объяснил, в каком случае надо носить маску 

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В медицинских учреждениях некоторых регионов России ввели масочный режим. Кому надо использовать средства индивидуальной защиты и в других общественных местах, объяснил врач-терапевт Алексей Хухрев.

В России отмечается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. На фоне этого масочный режим ввели в медицинских учреждениях ряда регионов. Носить маску нужно и в других общественных местах, если у вас есть признаки простуды, предупредил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Если вы заболели, то есть чихаете, кашляете или у вас поднялась температура, стоит носить медицинскую маску в общественных местах. В идеале любой человек, который чувствует себя заболевшим, должен носить маску, поскольку вирусы чаще всего передаются воздушно-капельным путем. Если вы в маске, то риск заразить окружающих будет гораздо меньше", – отметил Алексей Хухрев.

Если вы ощущаете себя здоровым, то носить медицинскую маску не нужно, полагает врач.

"Маски прежде всего нужны, чтобы не заражать других, а не чтобы защититься самому. Носите индивидуальные средства защиты, только если болеете", - посоветовал Алексей Хухрев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/