/COVID-19/

Врач объяснил, в каком случае надо носить маску 

В медицинских учреждениях некоторых регионов России ввели масочный режимКому надо использовать средства индивидуальной защиты и в других общественных местахобъяснил врач-терапевт Алексей Хухрев.

 

В России отмечается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциямиНа фоне этого масочный режим ввели в медицинских учреждениях ряда регионовНосить маску нужно и в других общественных местахесли у вас есть признаки простудыпредупредил кандидат медицинских наукврач-терапевт Алексей Хухрев.

"Если вы заболелито есть чихаетекашляете или у вас поднялась температурастоит носить медицинскую маску в общественных местах. В идеале любой человеккоторый чувствует себя заболевшимдолжен носить маскупоскольку вирусы чаще всего передаются воздушно-капельным путемЕсли вы в маскето риск заразить окружающих будет гораздо меньше", – отметил Алексей Хухрев.

Если вы ощущаете себя здоровымто носить медицинскую маску не нужнополагает врач.

"Маски прежде всего нужнычтобы не заражать других, а не чтобы защититься самомуНосите индивидуальные средства защитытолько если болеете", - посоветовал Алексей Хухрев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/ 

Просмотров: 207 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / COVID-19

Добавить комментарий

Последние новости

Депутат Госдумы Иван Демченко: ужесточение контроля за иностранными инвестициями в рыбодобыче - важный шаг по укреплению безопасности…

Президентская библиотека – школе

В Китай из порта Новороссийска возвращена партия рыбьего жира

В Славянске-на-Кубани полицейские раскрыли мошенничество

Врач назвал самые полезные кисломолочные продукты