Катастрофа нарастает в Новороссийске на контейнерных площадках!

/Экстренная новость/

Три дня назад Лента выступила в защиту экологической обстановки в городе-герое Новороссийске. Ситуация обострилась вокруг контейнерных площадках дворовых территорий. Реки жижи зловонной продолжают течь. А ответственные лица продолжают сторожить свои кресла.

Наглядно все видно по площадке во дворе дома 79 по улице Видова (глава Приморского района Алферов Д.). На утро после первой публикации на место срочно выехал...эвакуатор(заметьте читатель - это не шутка). И мужественно в течение часа вместо импортных авто собирал строительный и бытовой мусор. Но не эффективно. 40% отходов осталось на попечении дворничихи. Как впрочем и машин в городе на несанкционированных стоянках.

Об экологической катастрофе редакция информировала заместителя главы администрации города по ЖКХ. Неоднократно обращалась по просьбе жителей к главе района Приморского. Но может быть в виду молодого возраста главы района и чрезвычайной занятости зама по ЖКХ ситуация остается прежней. Жители вынуждены внимать запахи отходов в окнах до 9 этажа.

Редакция призывает надзорные службы города привлечь ответственных работников за безответственность.

По информации наших читателей такая же ситуация на площадках по улице Рубина,20, улице Видова, д.171 и 173 и других адресах.