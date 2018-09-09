/Экстренная новость/

МЧС предупреждает...

Информация для жителей города.

"Уважаемые граждане г. Новороссийска!

В связи с сильными дождями на территории г. Новороссийска и пригородов, убедительно просим вас без крайней необходимости не пользоваться личным автотранспортом, не покидать жилых помещений, не оставлять без присмотра детей, соблюдать спокойствие, следить за сообщениями средств массовой информации: телевидения, радио, электронных СМИ."

Источник: МБУ "Безопасный город"

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Категория: Новости / Экстренная новость

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