/Экстренная новость/
МЧС предупреждает...
Информация для жителей города.
"Уважаемые граждане г. Новороссийска!
В связи с сильными дождями на территории г. Новороссийска и пригородов, убедительно просим вас без крайней необходимости не пользоваться личным автотранспортом, не покидать жилых помещений, не оставлять без присмотра детей, соблюдать спокойствие, следить за сообщениями средств массовой информации: телевидения, радио, электронных СМИ."
Источник: МБУ "Безопасный город"
Категория: Новости / Экстренная новость