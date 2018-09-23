Бешенство выявлено на Кубани

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Эпизоотический очаг по бешенству выявлен в Новопокровском районе.

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в связи со вспышками заболевания бешенством призывает жителей провести вакцинацию животных.

Постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 № 512«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории, расположенной на удалении 200 метров в юго-восточном направлении от производственной базы ИП Главы КФХ Костина В.А. Новопокровского района Краснодарского края», признан эпизоотическим очагом бешенства и установлены ограничительные мероприятия (карантин) на территорию площадью 100 м2, расположенную на удалении 200 метров в юго-восточном направлении от производственной базы ИП Главы КФХ Костиной В.А. Новопокровского района Краснодарского края, до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

Неблагополучным пунктом считается квартал, ограниченный улицами Ленина, Толстого, Весёлой и Некрасова, станицы Новопокровской, Новопокровского района, Краснодарского края, в котором в период ограничительных мероприятий (карантина) приостановлена торговля домашними животными, запрещён отлов диких животных (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах), проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, вывоз за её пределы собак и кошек.

В настоящее время в соответствии с санитарными правилами СП 3.1.096-96 и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство» (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 18 июня 1996 г. № 23 и Госкомсанэпиднадзора РФ 31 мая 1996г. № 11) на территории эпизоотического очага и неблагополучного пункта проводятся мероприятия по оздоровлению от заболевания бешенством.

Управление призывает не подвергать опасности ни себя, ни своих животных.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея