Тепло и туман вновь на Кубани

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 29 сентября 2018 года:

По Краснодарскому краю: без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°, местами по предгорьям +3…+8° тепла, на Азовском побережье +9…+14°; днем +20…+25°.

На Черноморском побережье: ветер восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°, днем +19…+24°, по югу до +26°.

По Краснодару: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +21…+23°.

На двое последующих суток 30 сентября – 1 октября 2018 года:

По Краснодарскому краю: в середине периода местами кратковременный дождь, гроза. Ветер в начале периода переменный 3-8 м/с, оставшуюся часть периода северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°, местами в юго-восточных предгорьях +5…+10°; днем +19…+24°, 01.10 в отдельных пунктах до +26°.

На Черноморском побережье: днем 30.09 и сутки 01.10 местами дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами 12-17 м/с, на участке Анапа-Геленджик 01.10 12-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°, днем +21…+26°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"