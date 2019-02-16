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Шоумен Иван Ургант попал в аварию во время отпуска в США

Известный российский телеведущий Иван Ургант попал в дорожно-транспортное происшествие во время отпуска в США. Оказалось, что шоумен угодил под колеса джипа, когда ехал по дороге на велосипеде.

Согласно последней информации, в результате аварии Ургант получил серьезную травму руки, вследствие чего теперь он вынужден носить особый фиксатор на запястье, передает портал URA.RU.

О подробностях ДТП телеведущий рассказывать не стал, отметив лишь, что упал с велосипеда из-за маневра американского автомобилиста.

Иван признался, что рука у него все еще довольно сильно болит, однако он должен работать и вести свою телепрограмму, "превозмогая боль".

Источник: https://mixer-1ruplus.ru/view/new/?utm_content=9e632c4918866c24dcc3934cce7192b3&utm_source=3408&utm_campaign=13&utm_term=&debug_ip=#

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Категория: Новости / Экстренная новость

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