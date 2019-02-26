Таксистов посчитают. ГИБДД усиливает контроль

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Таксистов возьмут под контроль. Ввести дистанционное тестирование состояния здоровья водителей такси предлагает ГИБДД. Для чего до конца года будет создана единая база работающих перевозчиков. Об этом рассказал СМИ глава ведомства Михаил Черников. По его словам, проверить каждого конкретного таксиста можно и сейчас, но это долго и не эффективно. Новая система поможет ускорить процесс проверки.

Мера правильная, она позволит минимизировать риски попадания за руль криминальных элементов, объяснил в интервью радио Sputnik первый замглавы Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель Координационного совета МОО автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

«Видимо ГИБДД готовится к созданию базы данных на водителей, которые работают в такси с тем, чтобы не допустить к рулю криминальный элемент. Если это так, то это абсолютно правильная работа в правильном направлении. Она нам пригодится в ближайшее время. Среди таксистов есть люди, которые находятся в розыске, совершили уголовное преступление, торгуют наркотиками и так далее. Их всех надо вычислить», - считает депутат.

Инициатива ГИБДД никак не поможет самим таксистам, считает заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков.

«Рынок такси на сегодняшний день криминален на 90%. Ни один приказ Минтранса не выполняется в виду отсутствия трудовых отношений. Без трудовых отношений невозможно выполнить законодательство. Создан такой саботаж выполнения законодательства. Создан он искусственно, то ли уполномоченными органами, то ли сильными лоббистами агрегаторов такси. Все об этой ситуации знают, но молчат. Об этом говорят только профсоюзы», - заявил в интервью радио Sputnik заместитель председателя профсоюза.

Источник: https://ria.ru/radio/