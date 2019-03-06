Владимир Синяговский: Пусть в ваших домах всегда царят здоровье, любовь и благополучие...
На улице весна! Солнце занимает все небо! Дома наполняются цветами! Женские глаза излучают счастье и радость! А это значит на отрывном календаре мы видим - 8 Марта!
Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления своим землячкам с Международным женским днем - 8 Марта!
"Уважаемые, дорогие и милые кубаночки! Примите самые теплые и добрые поздравления с Международным женским днем – 8 Марта!
Этот светлый весенний праздник всеми любим своей красотой, умом, светом, добром и любовью, ведь именно эти замечательные черты и качества есть в каждой из вас, наши дорогие мамы, сестры, жены, дочери, внучки, коллеги.
Пусть в ваших домах всегда царят здоровье, любовь и благополучие, а ваши сердца всегда будут согреты заботой, теплотой и уважением.
Пусть в Вашей жизни обязательно будет место для прекрасных и радостных моментов!
Мира и добра! С уважением, Ваш депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."
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