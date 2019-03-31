Зеленский и Порошенко выходят во 2-й тур, согласно экзит-полам

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Первые результаты выборов не совпадают с экзитполами. Порошенко обходит Зеленского. Действующий президент лидирует с результатом 28,65%, сообщает Центризбирком после обработки 0,12% бюллетеней. Зеленский набирает 24,27%, Тимошенко — 15,12%.

Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20.00 закрылись избирательные участки на территории страны. Идет подсчет голосов.

Явка на выборы президента Украины к 20:00 мск составила более 65%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во 2-й тур, согласно данным экзит-полов телеканала «1+1», сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, Зеленский набирает 30,1%, Порошенко — 18,5%.

Ранее первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в сети.

Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/03/31/n_12812293.shtml?utm_source=push