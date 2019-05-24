МЧС предупреждает...

/Экстренная новость/

По данным Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю: на территории города-героя Новороссийск 25, 26 и 27 мая ожидается выпадение сильных осадков до 30 мм в течение 3-ех часов.

В связи с этим возможен резкий подъём уровней воды в низменных местах, реках и водоемах. При фактическом ухудшении погодных условий будет задействована система оповещения с включением сирен.

Просьба без необходимости в указанный период не покидать зданий и помещений, ограничить проведение массовых мероприятий и туристических походов, не оставлять в низменных местах транспорт и материальные ценности.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио. Будьте внимательны и осторожны.

Источник: Оперативный дежурный смены ЕДДС