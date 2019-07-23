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ЭКСТРЕННОЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В ближайшие 6-8 часов и до конца суток 23 июля, а также сутки 24, 25 и 26 июля в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра 20-22 м/с.

На акватории Черного моря от города Анапа до поселка Магри имеется опасность формирования смерчей.

24, 25 и 26 июля на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-западной территории края, реках республики Адыгея и Черноморского побережья (от Геленджика до Магри) ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"

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Категория: Новости / Экстренная новость

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