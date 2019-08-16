/Экстренная новость/
В Новороссийске проходят учения
16 августа 2019 года с 10:00 до 12:00 министерством ГО и ЧС Краснодарского края будет проводиться ПЛАНОВАЯ проверка готовности системы оповещения населения с включением 2 (двух) сирен по адресу :
- с. Мысхако , ул. Шоссейная, д.34, здание «Дома культуры»;
- Приморский р-н, ул. Видова, д.82;
(подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!») на территории муниципального образования город Новороссийск.
ПРОСЬБА СОБЛЮДАТЬ СПОКОЙСТВИЕ!!!
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Категория: Новости / Экстренная новость