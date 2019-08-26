Русфонд приглашает к милосердию!

/Экстренная новость/

В 9 лет Яна начала стремительно расти, диагностировали сколиоз. ЛФК , электрофорезы , массажи не дали положительного результата. Яне выписали корсет.

Яна очень целеустремленная, выполняет все предписания врачей, носит, не снимая корсет. Но продолжает расти и корсета хватает ровно на 1 год. 2 предыдущих корсета родители покупали сами, но в этом году на производстве папа Яны получил травму и длительное время не работал.

Яна Бугрова, 12 лет, S-образный грудопоясничный сколиоз 2–3-й степени. Ей требуется ортопедический корсет стоимостью 83 296 руб.

- Три года назад мы заметили, что у дочки стал искривляться позвоночник. Пошли к ортопеду, он диагностировал сколиоз и рекомендовал выполнять специальные упражнения, делать массаж и электрофорез. Яна несколько раз проходила курсы реабилитации, после них ей становилось легче, но боль в спине не утихала. Ортопеды рекомендовали дочке постоянно носить корсет Шено, сказали, что это поможет остановить дальнейшее искривление позвоночника. Такой корсет делают по индивидуальным меркам, его нужно менять по мере роста ребенка. Первые два корсета мы оплатили сами, но сейчас дочка сильно выросла, и ей нужен новый. Оплатить его сами мы не можем. Пожалуйста, помогите приобрести корсет! Без него Яне больно ходить и тяжело сидеть, - рассказывает мама Яны Елена Бугрова, Ленинградский район, Краснодарский край.

Отропед Ортопедического центра «Орто-Н» Сергей Кузьмичев (Новороссийск) поялнил: «У Яны прогрессирующий сколиоз 2–3-й степени, девочке необходимо носить корригирующий корсет Шено. Ношение корсета поможет уменьшить боли в позвоночнике и остановить развитие сколиоза, что позитивно скажется на работе сердца, дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата».

Как помочь Яне?

- отправить пожертвование с банковской карты. Пройдите по ссылке http://rusfond.ru/card и в открывшемся списке выберите Яна Бугрова

- отправить пожертвование от юридического лица. Пройдите на страницу с реквизитами фонда https://rusfond.ru/about/22 и в назначении платежа укажите: организация лечения Яны Бугровой

Благотворительный фонд "РУСФОНД"

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р/с 40703810700001449489 в АО "Райффайзенбанк"

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Яны Бугровой. НДС не облагается.

- отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами

– воспользоваться системой "МТС. Легкий платеж" (со счета мобильного телефона МТС)

– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите " Яна Бугрова ").

Источник: Русфонд