Анапчане, нужна ваша помощь!

/Экстренная новость/

Ефим учится в школе, с удовольствием ее посещает, учится хорошо, любит читать и отлично рисует, участвует в конкурсах по рисованию, имеет грамоты. Играет в шахматы (научили в школе), конструирует машины, корабли, самолеты из конструктора «Лего». Любит читать про растительный и животный мир, и сам пишет рассказы.

Но не слышит шепот, шорох листвы, при разговоре смотрит на губы говорящего, пытается читать по губам. Звуки ребенку все поставлены, но он часто говорит не правильно. Сидит на 1 парте, учитель старается именно для него говорить четче и громче. Слуховых аппаратов не было, так как надеялись медикаментозно восстановить слух Ефиму. И по линии ФСС при такой степени они не предоставляются.

Ефим Максимов, 9 лет, двусторонняя тугоухость 2-й степени, требуются слуховые аппараты, стоимостью 134 041 руб.

"Сын с рождения развивался с небольшим отставанием, потом догнал сверстников. Вот только с развитием речи были серьезные проблемы: в четыре года Ефим произносил только отдельные слова – и то не очень разборчиво. Я замечала, что сын сразу не откликается, переспрашивает, пытается читать по губам. Но врачи меня заверили, что со слухом у Ефима проблем нет, и посоветовали удалить аденоиды. После операции сын под наблюдением лора, каждый год проходит обследование и лечение. Однако слух у него продолжает снижаться. В прошлом году сурдолог диагностировал у Ефима двустороннюю тугоухость и рекомендовал приобрести многоканальные слуховые аппараты. Но такие аппараты за счет госбюджета не предоставляются. А купить их мне не под силу, живем с Ефимом вдвоем на мою небольшую зарплату. Прошу вас, помогите, пожалуйста!"- рассказала Ольга Максимова, город Анапа, Краснодарский край.

Фото из архива семьи.

Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова отметила: "Ефим нуждается в бинауральном слухопротезировании цифровыми многоканальными программируемыми слуховыми аппаратами средней мощности с индивидуальными внутриушными вкладышами. Они в полной мере восполнят недостаток слуха, мальчик будет лучше говорить, ему станет легче учиться, общаться с окружающими".

Как помочь Ефиму?

- отправить пожертвование с банковской карты. Пройдите по ссылке http://rusfond.ru/card и в открывшемся списке выберите Ефим Максимов

- отправить пожертвование от юридического лица. Пройдите на страницу с реквизитами фонда https://rusfond.ru/about/22 и в назначении платежа укажите: организация лечения Ефима Максимова

Благотворительный фонд "РУСФОНД"

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО "Райффайзенбанк"

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Ефима Максимова. НДС не облагается.

- отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами

– воспользоваться системой "МТС. Легкий платеж" (со счета мобильного телефона МТС)

– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите " Ефим Максимов ").

Источник: Русфонд