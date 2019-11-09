"Связь не скрывали": Что известно об убийстве студентки и доценте СПбГУ?

В СПбГУ заявили, что шокированы тем, что услышали, и выразили соболезнования родным и близким погибшей девушки. Соколов — очень уважаемый человек в научных кругах. Самые известные его работы посвящены вооруженным силам Франции времен Наполеона и самой личности полководца. Его вклад в изучение этой темы в 2003 отметил президент Франции Жак Ширак, наградивший ученого орденом Почетного Легиона. Кроме того, Соколова считают основоположником движения военно-исторической реконструкции в России.

"Он не очень терпим к другой точке зрения, экспрессивен, неоднократно повышал голос. Но преподавал интересно. На его парах не засыпали, всегда возникали дискуссии, — рассказывает РИА Новости выпускник СПбГУ Василий Кунин. — Были и есть студенты, которые им восхищаются, пишут у него работы. К Соколову мало кто относился нейтрально. Обычно ему либо симпатизировали, либо, напротив, ненавидели".