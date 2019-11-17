«Ъ» сообщил об отходе украинских кораблей из Керчи на Украину

/Экстренная новость/

Задержанные в Керченском проливе украинские корабли начали буксировать на родину. Судна были замечены выплывающими из Керчи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев.

По их словам, первый покинул российский причал рейдовый буксир ВМС Украины «Яны Капу», затем на буксир был взят катер «Бердянск». Далее порт покинул катер — «Никополь».

Издание отмечается, что за процессом передачи украинских кораблей наблюдают российские военные.

Очевидцы также утверждают, что морской вокзал Керчи, где проходит отправление кораблей, оцепили полицейские.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Тогда береговая охрана Пограничной службы ФСБ России с применением оружия задержала корабли Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2019/11/17/13707140.shtml?utm_source=push