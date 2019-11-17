Русфонд обращается...

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Ксюше предстоит кохлеарная имплантация, а пока она должна носить слуховые аппараты. Диагноз - двусторонняя глухота стал страшным ударом для родителей! Ксюшу ждали долго, планировали, мечтали о совместном ребенке. При рождении девочке поставили высший балл и развивалась она отлично, бойкая, понятливая. Да, сложно привлечь ее внимание и напрочь отсутствует чувство опасности, что связано с тишиной ее внутреннего мира. В садовом товариществе, где живет семья Ксюши, относительно безопасно, но Армавир большой и шумный город, в котором ей предстоит жить. Сегодня друзья Ксюши - это животные небольшого подсобного хозяйства родителей. Мама и папа готовы развивать слух и речь малышки, чтобы она адаптировалась среди людей и могла позаботиться о себе.

Ксюша Рогозина, ей полтора года, живет в Армавире. У нее двусторонняя нейросенсорная глухота. Требуются слуховые аппараты стоимостью 140 288 руб.

"Ксюша родилась и выписана из роддома здоровой малышкой. Аудиоскрининг новорожденных отклонений по слуху не показал. Но к полугоду стало заметно, что девочка вообще не реагирует даже на громкие звуки. Врач в поликлинике убеждала, что это особенности характера Ксюши. В год и три месяца мы обратились в платную клинику, где у дочки диагностировали двустороннюю нейросенсорную глухоту. Это было ударом! Сурдолог сказал: единственный выход – кохлеарная имплантация. Операцию проведут следующей весной за государственный счет. Но до этого врач настоятельно рекомендует установить дочке мощные слуховые аппараты, чтобы Ксюша начала различать звуки, училась их произносить, познавала окружающий мир. Один аппарат Ксюша будет носить и после операции. Но за счет госбюджета такие слуховые аппараты не предоставляются. А купить их у нас нет возможности. Денег хватает только на еду." - рассказала Яна Рогозина.

Ольга Пыжова, сурдолог Детской краевой клинической больницы (Краснодар) поделился: «Кохлеарная имплантация Ксюше будет проведена через полгода. В подготовительный период ребенок должен пользоваться слуховыми аппаратами для того, чтобы слухоречевая реабилитация после проведения операции проходила с максимальной эффективностью».

Как помочь Ксюше?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/093

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Ксюша Рогозина)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Ксюши Рогозиной);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Ксюши Рогозиной

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Ксюша Рогозина);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд