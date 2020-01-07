Гололед на дорогах Кубани

/Экстренная новость/

Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 8 января 2020 года:

по Краснодарскому краю: в большинстве районов осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, днем в отдельных районах сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-4°, местами в юго-восточных предгорьях до -5…-8°; днем -1…+4°.

На Черноморском побережье: временами осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска 12-17 м/с, порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем 5…10°.

По Краснодару: временами осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +1…+3°.

На двое последующих суток 9 - 10 января 2020 года:

по Краснодарскому краю: в первую половину периода в большинстве районов, во вторую половину местами осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, в отдельных районах в первую половину периода сильные осадки. Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, в первую половину периода местами порывы 11-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°; днем -1…+4°, 10.01 местами до +7°.

На Черноморском побережье: временами осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Ветер северо-восточный 09.01 12-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с, в Новороссийске 12-17 м/с, порывы 20-22 м/с, 10.01 северо-восточный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, днем 4…9°.

Температура воды у берегов Черного моря +10…+12°, Азовского моря +4…+5°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"