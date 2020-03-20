На Кубани дожди...

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Прогноз погоды представлен Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 20 марта 2020 года.

По Краснодарскому краю: местами осадки в виде дождя, ночью и утром в предгорных и горных районах с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с, днем местами порывы 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6°, в юго-восточных предгорьях местами заморозки в воздухе до -2°; днем +8…+13°, в юго-восточных предгорьях +3…+8°.

На Черноморском побережье: местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на западный 6-11 м/с, ночью и утром местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, днем +8…+13°.

По Краснодару: ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. В ночные и утренние часы в низинах и у водоемов туман. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +10…+12°.

По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ»:

По Сочи: Переменная облачность. Ночью в отдельных районах небольшой дождь. В предгорьях и горах небольшой дождь со снегом, мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный, восточный, днем западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +7…+12°. В предгорной зоне температура воздуха ночью 0…+5°, днем +4…+9°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"