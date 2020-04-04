За сутки в России выявлены 582 новых случая заражения коронавирусом

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За сутки в России выявлены 582 случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 4 731.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса», — говорится в заявлении.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Он также отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России усложняется.

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/734554-rossiya-novye-sluchai?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications