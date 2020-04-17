Собянин предупредил об ужесточении ограничений в Москве

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Пропускной режим в Москве ужесточат при росте нарушений режима самоизоляции, предупредил Сергей Собянин.

По словам мэра, все инструменты для ужесточения уже есть.

По последним данным, в Москве за сутки выявили новых 1959 заразившихся коронавирусом. Всего в столице подтверждено 18105 случаев инфицирования.

Сергей Собянин, мэр Москвы: «Если мы увидим, что нарастает количество нарушений со стороны граждан или предприятий, все инструменты для этого есть».

При этом Собянин подчеркнул, что режим самоизоляции соблюдают подавляющее большинство москвичей.

Также Собянин сообщил, что столичные власти прогнозировали рост числа госпитализаций в три и даже четыре раза в конце этой — начале следующей недели. Однако этого, к счастью, так и не произошло.

Отметим, что ранее сегодня о том, что ситуация с коронавирусом может потребовать введения более жестких ограничительных мер, заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим для поездок по городу. Из-за того, что у всех пассажиров стали проверять цифровые пропуска, у входов на некоторые станции метро появились очереди, а на въездах в город образовались пробки. После этого Сергей Собянин заявил, что таких «критичных» очередей больше допускать нельзя. Проверки пропусков в Москве стали выборочными.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2325201/?from=push