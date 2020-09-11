Военнослужащие получат стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом

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Также за особые условия труда в борьбе с распространением COVID-19 дополнительные выплаты получат сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти.

Соответствующее постановление в рамках поручения Президента подписано Правительством РФ. На эти цели из резервного фонда будет выделено более 5 млрд рублей.

Сотрудники организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты, размер которых составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода в зависимости от должности специалиста.

В апреле депутат Госдумы Светлана Бессараб направляла письмо в адрес Правительства с предложением расширить список профессий на получение дополнительных мер поддержки при борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«20 апреля 2020 года мы направили обращение с просьбой рассмотреть возможность оказания дополнительных мер поддержки по предоставлению единовременных выплат сотрудникам прокуратуры, МВД, МЧС, ФСБ, нацгвардии, «Главного центра специальной связи», при выполнении служебных обязанностей, заболевших коронавирусом.

Сегодня Правительство расширило список на получение стимулирующих выплат за борьбу с короновирусной инфекцией, справедливо, что в него вошли представители служб, обеспечивавших соблюдение требований санитарных врачей. Служащие и сегодня работают в непростых условиях и забота государства о них закономерна», - прокомментировала депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб.

Источник: http://duma.gov.ru/duma/persons/1055889/