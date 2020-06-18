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Правительство выделило дополнительные средства на президентские выплаты медработникам

Их получат специалисты, помогающие больным с коронавирусом.

На выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом, будет направлено еще более одного миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Дополнительные средства предназначены для выплат сотрудникам организаций, подведомственных  Минздраву, Минтруду, Минобрнауки и Федеральному медико-биологическому агентству.

Поддержать специалистов, непосредственно участвующих в помощи больным коронавирусом, поручил Президент России Владимир Путин. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда Правительства.

Михаил Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. 

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.

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Категория: Новости / Здоровье

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