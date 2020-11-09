Введен план-перехват военнослужащего, который убил трех человек на аэродроме под Воронежем

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Один пострадавший выжил после стрельбы на военном аэродроме под Воронежем. В настоящее время он находится в реанимации, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

«Три человека погибли, еще один выжил. Пострадавший получил серьезные ранения, он в реанимации», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем. Он забаррикадировался на территории части. По словам собеседника, военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера.

Источник: https://echo.msk.ru/news/2738968-echo.html?utm_source=web_push&utm_medium=push&utm_campaign=push