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/Происшествия/

В Крыму в результате ДТП погибли три человека

Три человека погибли, семь ранены в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Сакском районе Крыма, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"При столкновении двух легковушек в населенном пункте Водопойное пострадали 10 человек, трое из них погибли, семь госпитализированы в Сакскую районную больницу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние пострадавших тяжелое и средней степени тяжести.
Обстоятельства аварии выясняются.

Источник: ria.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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