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По его словам, состояние пострадавших тяжелое и средней степени тяжести.
В Крыму в результате ДТП погибли три человека
Три человека погибли, семь ранены в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Сакском районе Крыма, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
"При столкновении двух легковушек в населенном пункте Водопойное пострадали 10 человек, трое из них погибли, семь госпитализированы в Сакскую районную больницу", — сказал собеседник агентства.
По его словам, состояние пострадавших тяжелое и средней степени тяжести.
Обстоятельства аварии выясняются.
Источник: ria.ru
Категория: Новости / Происшествия