Пора новогодних чудес начинается!

/Экстренная новость/

Сейчас в помощи нуждается Максим Якушев (5 лет, г. Геленджик).

Максиму диагностировали ДЦП и правосторонний гемипарез, из за чего он скован в движениях, особенно пострадала правая сторона.

А вот интеллектуально Максим развит не по годам: интересутся космосом, знает, что такое черные дыры, белые пятна, астероиды, из планет выбрал любимую, это Юпитер.

Но из -за спастики мышц правая рука не действует, он не может рисоваь, писать, самостоятельно одеться, при ходьбе спотыкается и падает. Вот и на фото на лбу у него ранка из за одного из таких падений.

Максим Якушев из Геленджика, ему 5 лет, страдает детским церебральным параличом, и еще правосторонним гемипарезом. Максиму требуется лечение стоимостью 134 400 руб.

"Максим, как сказали врачи, родился здоровым. А к шести месяцам я стала замечать, что сын все делает несимметрично: переворачивается только через один бок, игрушки берет и тянется к ним только левой рукой, а правая рука зажата в кулачок и поджата к туловищу. Сыну поставили диагноз «правосторонний гемипарез», провели нужное лечение. А в девять месяцев появился еще один диагноз: ДЦП. Мы лечили Максима в разных клиниках, с помощью разных методик. Прошли курсы массажа, лечебной гимнастики, лекарственной и физиотерапии. Они дали результат: сын стал ходить, но во время ходьбы хромает, спотыкается и периодически падает. Из-за высокого мышечного тонуса правая рука не действует. Максим не может рисовать, писать, самостоятельно одеться, но при этом мозг не пострадал. Интеллектуально сын не отстает, а даже опережает сверстников. Максим считает до ста, знает все буквы и уже читает. У сына большой потенциал, мы еще многого сможем добиться, если продолжим реабилитацию. Максиму готовы помочь в медицинском центре Таганрога. Но у нас нет возможности оплатить лечение – в семье двое детей, работает только муж, я ухаживаю за Максимом. Прошу вас, помогите!" - рассказала Анастасия Якушева, Краснодарский край. Фото из архива семьи.

Невролог Центра здоровья Людмила Чёрикова (Таганрог) отметила: «Цель предстоящей реабилитации – снизить мышечный тонус правой руки и правой ноги, укрепить мышцы спины и брюшного пресса, улучшить осанку и походку ребенка, улучшить кровообращение и лимфодренаж пораженных конечностей, увеличить объем движений в правой руке, адаптировать ребенка к школе».

Как помочь Максиму?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/120

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Максим Якушев)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Максима Якушева);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Максима Якушева

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Максим Якушев);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд