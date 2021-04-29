Русфонд призывает к милосердию...

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Рианна Багдасарян, 7 лет. У нее симптоматическая эпилепсия, детский церебральный паралич. Требуется спастический тетрапарез стоимостью 197 498 рублей.

"Рианна родилась в тяжелом состоянии, месяц ее выхаживали в реанимации Перинатального центра в Армавире. В первые дни жизни у дочки начались судорожные приступы, от боли Рианна постоянно плакала. Выписали ее с диагнозом «поражение центральной нервной системы». А в два года диагностировали ДЦП. Мы проходили лечение в больницах Краснодара, возили малышку в медцентры Москвы, пробовали разные методы реабилитации. Наиболее эффективной оказалась методика Института медтехнологий (ИМТ) в Москве, оплатить лечение нам помогли читатели Русфонда. Спасибо всем неравнодушным людям! Мы прошли три курса лечения. Состояние дочки улучшилось, судороги стали редкими, и Рианна начала развиваться. Она все понимает, научилась садиться и стоять с поддержкой, но пока не ходит, не может брать и удерживать предметы. Любит смотреть мультфильмы, где много музыки, и сама подпевает героям, на улице с увлечением наблюдает за птицами, кошками и собаками, радуется солнцу, цветам. Из-за ситуации с пандемией весь 2020 год пришлось проводить реабилитацию дома, своими силами. Лечение в ИМТ надо продолжать, и я опять прошу вашей помощи." - рассказала Гаянэ Багдасарян, Краснодарский край (Фото из архива семьи)

Невролог Института медицинских технологий (Москва) Елена Малахова (г. Москва) прокомментировал: «Девочке требуется госпитализация. Нужно нормализовать тонус мышц, увеличить объем движений, стимулировать развитие речи и отсутствующих моторных навыков, улучшить физическое и психоэмоциональное состояние Рианны».

Как помочь Рианне?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/138#

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Рианна Багдасарян)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Рианны Багдасарян);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Рианны Багдасарян;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Рианна Багдасарян);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд