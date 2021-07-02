Мэр Коломны найден мертвым в своей квартире

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Предварительно предполагают, что это самоубийство.

Биография Лебедева Дениса Юрьевича

Родился 17 октября 1974 года в Коломне. В 1997 году с отличием окончил Коломенский педагогический институт по специальности «Учитель истории и социально-гуманитарных дисциплин». В 2003 году с отличием окончил Московский государственный открытый университет по специальности «Юриспруденция». Параллельно с обучением в 1995 году начал свою трудовую деятельность сотрудником отдела комплексной охраны в объединении частных структур безопасности «Агентство безопасности «Пантан». В 1998 году назначен на должность заместителя начальника отдела службы охраны, а с 2000 года — на должность заместителя директора ООО «АБ «Пантан». В период с 2009 года по 2011 год работал первым заместителем руководителя Центра общественных связей ООО фирмы «Оскордъ» и по совместительству заместителем директора ЗАО «Коломенский строитель».

4 декабря 2011 года был избран депутатом Московской областной Думы. В период осуществления депутатской деятельности в Московской областной Думе являлся заместителем председателя комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике. Член рабочей группы по законодательству в сфере негосударственной охранной деятельности при Комитете по безопасности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В мае 2014 года назначен на должность заместителя главы администрации Озёрского муниципального района. В июле 2014 года избран главой Озерского муниципального района. С января 2015 года по сентябрь 2016 года — глава городского округа Озёры.

С октября 2016 года — глава городского округа Коломна.

С 7 октября 2017 года — глава Коломенского городского округа.

С 1 марта 2021 года - глава Городского округа Коломна.

Награжден знаком Губернатора Московской области «За вклад в развитие Московской области».