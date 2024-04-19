«Продолжаем в рамках региональной недели обсуждать тему о возможности запрета фейерверков и салютов на время проведения СВО,» - сказал депутат Госдумы Иван Демченко на встрече с избирателями округа

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Участники встречи обменялись мнениями. В настоящий момент федеральное законодательство предусматривает ряд ограничений для запуска фейерверков, связанных с правилами противопожарной безопасности.

По общим положениям их нельзя запускать ближе 150 метров от жилых домов, иных построек и сооружений – они могут залететь в окно или форточку, залететь на балкон и чердак, став причиной пожара. Административный штраф за нарушение этих правил – до 15 тысяч рублей.

В ряде регионов выделены площадки для самостоятельного запуска фейерверков. В том числе десятки таких мест определены в муниципалитетах Краснодарского края.

Активисты отметили, что помимо безопасности у запуска фейерверков есть этическая сторона. Сейчас продолжается специальная военная операция – тысячи наших ребят на передовой ежедневно слышат не праздничный салют, а взрывы артобстрелов.

«Во время предыдущих двух новогодних праздников власти Кубани отказались от массовых мероприятий и фейерверков за бюджетный счет. Мне, как депутату, поступают предложения о законодательной инициативе по введению запрета на такие огненные шоу как минимум в сопредельных с зоной проведения СВО регионах. Действительно, не время для пышных торжеств пока наша страна напряженно борется с общим врагом,» - поделился депутат Госдумы.

«Считаю, что такое решение должно быть принято только после широкой общественной дискуссии, в том числе с учетом мнения военнослужащих. Поэтому приглашаю вас присоединиться к дискуссии о том – допустимы ли фейерверки сейчас,» - подытожил диалог Иван Демченко.