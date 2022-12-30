Депутат Госдумы Иван Демченко: пульс пяти районов - в информационных потоках районных СМИ
В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко обсудил итоги 2022 года с главными редакторами газет пяти районов Славянского избирательного округа.
- Редакторы местных СМИ всегда на передовой, в потоке новостной ленты муниципалитетов и Кубани в целом. Отделяя реальные факты от вымысла и фейков, журналисты ежедневно информируют нас о самых важных событиях. Уверенность в этих источниках есть и у наших земляков, - подитожил Иван Иванович.
Депутат принял решение оказать материальную помощь в размере 1 млн рублей в организации подписки на местные газеты читателям различных категорий.
Подробнее о встрече можно прочитать в СМИ:
Абинский район «Восход»
Крымский район «Призыв»
Славянски район «Заря Кубани»
Темрюкский район «Тамань»
г- к. Анапа «Анапское Черноморье»
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