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Депутат Госдумы Иван Демченко: пульс пяти районов - в информационных потоках районных СМИ

В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко обсудил итоги 2022 года с главными редакторами газет пяти районов Славянского избирательного округа.

- Редакторы местных СМИ всегда на передовой, в потоке новостной ленты муниципалитетов и Кубани в целом. Отделяя реальные факты от вымысла и фейков, журналисты ежедневно информируют нас о самых важных событиях. Уверенность в этих источниках есть и у наших земляков, - подитожил Иван Иванович.

Депутат принял решение оказать материальную помощь в размере 1 млн рублей в организации подписки на местные газеты читателям различных категорий.

Подробнее о встрече можно прочитать в СМИ: 

Абинский район «Восход»

Крымский район «Призыв»

Славянски район «Заря Кубани»

Темрюкский район «Тамань»

г- к. Анапа «Анапское Черноморье»

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Категория: Новости / Анонс событий

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