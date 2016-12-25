В Сети опубликованы кадры с загадочной "яркой вспышкой" в небе во время крушения Ту-154

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В Интернете опубликовано видео, снятое камерой наблюдения во время падения Ту-154 под Сочи. В момент перед авиакатастрофой в небе появилась яркая вспышка.

Тем временем бывший начальник смены главного центра единой системы организации воздушного движения России Виталий Андреев выдвинул версию, согласно которой на борту лайнера после взлета могла произойти экстремальная ситуация, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".

По словам эксперта, после взлета и короткого полета воздушное судно пропало со связи и не передавало на землю сигнал о неполадках, что может свидетельствовать об экстремальной ситуации, сложившейся на борту.

Ранее авиационный эксперт Сергей Крутоусов заявил, что самолет мог быть взорван в воздухе. На это указывает большая площадь разбросанных обломков лайнера.

Другой эксперт, Сергей Кнышов, считает, что несмотря на то что Ту-154 летает на больших высотах, "его можно было достать выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса".