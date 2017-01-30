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Новороссийск справляется с минусовыми температурами

В городе установились минусовые температуры. Из-за этого увеличилась нагрузка на электрические сети. В минувшие выходные аварийное отключение света по этой причине произошло в с. Борисовка на горе Великой. Неполадку устранили за 50 минут.

Глава города Игорь Дяченко поблагодарил работников Новороссийской энергетической компании за оперативность и попросил не изменять этой тенденции в будущем. Кроме того, он потребовал отменить все плановые отключения для проведения профилактических работ до установления тёплой погоды.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск

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Категория: Новости / Экстренная новость

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