Дольщики ЖК «Анит-сити» забарикодировались в администарции Краснодара

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18 мая, дольщики ЖК «Анит-сити» были приглашены на совещание в администрацию муниципального образования город Краснодар под председательством заместителя директора департамента строительства Александра Мадовского. Сообщают представители дольщиков.

На совещании конфликт накалился до такой степени, что дольщики были вынуждены объявить голодовку, забаррикадироваться в 164 кабинете администрации города и объявили что дальнейшие переговоры возможны только после прибытия в администрацию города губернатора края Вениамина Кондратьева.

По словам представителя дольщиков власти города осуществили повторную попытку ввести на спорный объект подрядчика, которому уже предоставлялась возможность показать свои возможности (СМУ-94). Глава города дал месячный срок для реализации намерений и возможностей подрядчику, но на деле застройщик не оправдал доверия дольщиков.