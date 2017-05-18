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Дольщики ЖК «Анит-сити» забарикодировались в администарции Краснодара

18 мая, дольщики ЖК «Анит-сити» были приглашены на совещание в администрацию муниципального образования город Краснодар под председательством заместителя директора департамента строительства Александра Мадовского. Сообщают представители дольщиков. 

На совещании конфликт накалился до такой степени, что дольщики были вынуждены объявить голодовку, забаррикадироваться в 164 кабинете администрации города и объявили что дальнейшие переговоры возможны только после прибытия в администрацию города губернатора края Вениамина Кондратьева.

По словам представителя дольщиков власти города осуществили повторную попытку ввести на спорный объект подрядчика, которому уже предоставлялась возможность показать свои возможности (СМУ-94). Глава города дал месячный срок для реализации намерений и возможностей подрядчику, но на деле застройщик не оправдал доверия дольщиков.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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