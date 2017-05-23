Город-герой Новороссийск потерял еще одного защитника

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Ушёл из жизни человек всю жизнь стоявший на защите интересов Родины. Еньшин Николай Александрович. В возрасте 20 лет он ушел на фронт. Прошел весь ад Великой Отечественной командиром танка.

За проявленный героизм и самопожертвование награжден орденами и медалями. Ранен, контужен. После войны продолжил службу на самом важном направлении. Он учил детей. Николай Александрович преподавал географию в нескольких школах. Последние годы был активным участником ветеранской организации.

Редакция и руководство муниципальной новостной ленты выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Александровича. Вечная память Герою!