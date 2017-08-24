Перевозчики Новороссийска подали уведомление о проведении митинга

/Экстренная новость/

В администрацию муниципального образования город Новороссийск и прокуратуру Новороссийска подано уведомление о проведении публичного мероприятия. Форма мероприятия: митинг!

Организаторы планируют провести многодневный митинг с 04.09.2017 г. по 07.09.2017 г. (включительно). Время начала и окончания: с 10-00 до 14-00 каждый день в период проведения мероприятий. Водители, предприниматели и значительная часть поддерживающих их горожан требует:

прекращения со стороны Администрации г. Новороссийска действий влекущих нарушение прав и законных интересов перевозчиков г. Новороссийска, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по регулярным муниципальным маршрутам и исполнение требований перевозчиков, в том числе:

Отменить решение об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования город Новороссийск от 01.08.2017 г. как принятое с нарушением п. 6 ст. 4.2 Закона Краснодарского края от 07.07.1999 N 193-КЗ (ред. от 03.03.2017) «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае» (игнорирование мнения населения и без проведения оценки безопасности маршрутов и дорожных условий);

По действующим договорам на право осуществления регулярных пассажирских перевозок, заключенным по результатам конкурса до 1 июля 2016 года, на основании абз. 3 п. 9 Закона Краснодарского края от 07.07.1999 N 193-КЗ, требуем выдать свидетельства и новые карты маршрута без проведения конкурса;

Отменить проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании город Новороссийск по нерегулируемым тарифам, решение о проведении которого принято на основании приказа Управления транспорта и связи администрации МО г. Новороссийск от 24.08.2017 г. №25 о проведении открытого конкурса №2/2017 на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании город Новороссийск, как принятое с нарушением п. 6 ст. 4.2 Закона Краснодарского края от 07.07.1999 N 193-КЗ (ред. от 03.03.2017) «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае» (игнорирование мнения населения и без проведения оценки безопасности маршрутов и дорожных условий);

Провести проверку на предмет соответствия требованиям закона муниципальных служащих Управления транспорта и связи г. Новороссийска, в том числе начальника управления – Косачева Виктора Васильевича, и заместителя начальника управления – Селимханова Владимира Юрьевича.

Создать Комиссию по урегулированию рынка транспортных услуг г. Новороссийска в составе:

- представители перевозчиков г. Новороссийска,

- Администрация г. Новороссийска,

- Отдел технического надзора ГИБДД УВД по г. Новороссийску,

- Новороссийский отдел Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея.