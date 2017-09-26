На кубани автобус врезался в грузовую фуру ( видео)

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В 01.20 26.09.2017 от оперативного дежурного ЕДДС МО Горячий Ключ поступило сообщение о том, что на ФАД М-4 «Дон», в районе п. Молькино, произошло ДТП с участием автобуса «Кинг Лонг», (следовал из Адлера в Нижний Новгород)и грузового автомобиля «МАН».

В результате ДТП по предварительным данным имеются пострадавшие. Пострадавшие будут доставляться в ЦГБ г. Горячий Ключ.

Для ликвидации последствий происшествия привлекаются 56 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС России 11 человек и 4 единицы техники.

Источник: МВС по Краснодарскому краю