/Экстренная новость/

На кубани автобус врезался в грузовую фуру ( видео)

В 01.20 26.09.2017 от оперативного дежурного ЕДДС МО Горячий Ключ поступило сообщение о том, что на ФАД М-4 «Дон», в районе п. Молькино, произошло ДТП с участием автобуса «Кинг Лонг», (следовал из Адлера в Нижний Новгород)и грузового автомобиля «МАН».

В результате ДТП по предварительным данным имеются пострадавшие. Пострадавшие будут доставляться в ЦГБ г. Горячий Ключ.

Для ликвидации последствий происшествия привлекаются 56 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС России 11 человек и 4 единицы техники. 

Источник: МВС по Краснодарскому краю

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Делегаты «Нового поколения» перенимают российский опыт воспитания и обучения детей

На кубани автобус врезался в грузовую фуру ( видео)

В Краснодарском крае экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком

Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету

RT опубликовало первые кадры из квартиры краснодарских каннибалов

Хостел Новороссийск