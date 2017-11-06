США продают Евросоюзу закупаемый в России газ

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Американские танкеры поставляют в терминал бельгийского Антверпена сжиженный газ, закупаемый в России. Об этом сообщает бельгийская газета Le Soir.

Информация стала известна из расследования Paradise Papers журналистской группы International consortium of investigative journalists (ICIJ), изучившей около 13,5 млн документов о работе офшорных фирм. Оно показало, что газ доставляется в Антверпен четырьмя танкерами, принадлежащими компании Navigator Holdings ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах. 31% акций этой организации, по данным ICIJ, принадлежат министру торговли США Уилбуру Россу. Как уточняется, поставляемый в Бельгию сжиженный газ, произведенный компанией "Сибур", Navigator Holdings закупает в порту Усть-Луга.

Создаваемые терминалы сжиженного газа в Европе призваны снизить зависимость стран ЕС от российского топлива, поступающего по трубопроводам. При этом, по словам постпреда России при ЕС Владимира Чижова, США не выгодно продавать европейским странам свой сжиженный газ - американские компании предпочитают сбыть его на азиатских рынках, где цена заметно выше.

Расследование ICIJ вскрывает множество финансовых операций, случаи ухода от налогов и деловые контакты высокопоставленных лиц разных стран. В частности, там говорится об инвестированных в офшоры частных средствах королевы Великобритании Елизаветы II, вложениях российских ВТБ и "Газпрома" в американские Facebook и Twitter, об уклонении от уплаты налогов корпораций Nike, Apple, Deutsche Post, Siemens, Allianz и Bayer.

Источник: https://ruposters.ru/news/06-11-2017/ssha-postavlyayut-rossiyskiy-gaz