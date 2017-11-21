Армяне требуют извинений от телеканала "Звезда" за антиармянские заявления

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В армянских социальных сетях с утра понедельника бушуют нешуточные страсти по поводу выпуска передачи "Прогнозы с Вероникой Крашенинниковой" на российском госканале "Звезда", в которой прозвучали антиармянские высказывания и некорректные сравнения.

Пользователи требуют от телеканала извинений за подобное поведение своей ведущей, которая, между прочим занимает и высокую политическую позицию, являясь членом высшего совета правящей российской партии "Единая Россия".

Крашенинникова не просто журналистка, а член высшего совета "Единой России".

В программе "Прогнозы с Вероникой Крашенинниковой" ведущая жестко раскритиковала официальный Ереван за желание подписать соглашение о партнерстве с Евросоюзом, сравнив путь Армении с украинским. Затем госпожа Вероника пошла дальше, затравив великого героя армянского народа Гарегина Нжде, а в конце увидела сходство между символом правящей Республиканской партии Армении с гербом Германии времен Национал-социалистической рабочей партии во главе с Адольфом Гитлером.

При всем недовольстве значительной части армянского народа обликом и деятельностью РПА подобные сравнения возмутительны.

Источник: https://armenia.im/6/175641785448798.html