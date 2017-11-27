Обращаемся к новороссийцам за милосердием...

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Наши коллеги обратились за помощью. Храни нас всех Господь! Лучше помогать, чем просить!

"Дорогие друзья, товарищи! Очень просим внимательно отнестись к данной информации. У нашей коллеги, подруги, замечательного человека Татьяны Староверовой случилось несчастье. Ее муж, Олег Александрович Староверов срочно нуждается в шунтировании сосуда головного мозга и установке регулируемого клапана.