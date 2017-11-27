/Экстренная новость/

Обращаемся к новороссийцам за милосердием...

Номер карты Сбербанка - 4276300040416185.

Наши коллеги обратились за помощью. Храни нас всех Господь! Лучше помогать, чем просить!

"Дорогие друзья, товарищи! Очень просим внимательно отнестись к данной информации. У нашей коллеги, подруги, замечательного человека Татьяны Староверовой случилось несчастье. Ее муж, Олег Александрович Староверов срочно нуждается в шунтировании сосуда головного мозга и установке регулируемого клапана.

Госпитализация в Краевую клиническую больницу №1 имени профессора С.В.Очаповского назначена на 12 декабря. Стоимость клапана, который способен вернуть человека к нормальной жизни, около 5 000 евро. Таких средств семья сегодня не имеет.
Олег Александрович всю жизнь отдал флоту, сорок лет отработал в Новороссийском морском пароходстве, а затем в Новошипе. Последние годы служил капитаном на судах дальнего плавания. Давайте поможем Танюше собрать эти деньги. Все вместе, кто сколько может, внесем в стоимость жизни человека. Не стесняйтесь, Татьяне важна сегодня каждая копейка.
Заранее благодарим всех, кто примет участие в этой акции."
Номер карты Сбербанка - 4276300040416185.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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