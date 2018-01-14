Синоптики предупреждают...

/Экстренная новость/

Прогноз погоды на ближайшие сутки 15 января 2018 года:

По Краснодарскому краю: местами снег, в дневные часы с мокрым снегом; в отдельных пунктах сильный снег, метель, в дневные часы местами налипание мокрого снега. Ветер СВ,В 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9°, при прояснении до -11°; днем 0...-5°, местами до +2°.

На Черноморском побережье: местами осадки в виде мокрого снега, снега, по югу с дождем, в районе Сочи местами сильные осадки, налипание мокрого снега. Ветер СВ,В 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, ночью и утром до 20 м/с, в районе Новороссийска до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6°, в районе Сочи 0...+5°; днем -3...+2°, на участке Туапсе-Сочи 1-6° тепла.

По Краснодару: временами снег, метель. Ветер СВ,В 6-11 м/с, порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°, днем -1...+1°.

На последующие двое суток 16-17.01.

По Краснодарскому краю: местами осадки в виде снега, мокрого снега и днем с дождем, 17.01 местами сильные осадки. В отдельных пунктах налипание мокрого снега. Ветер В,ЮВ 5-10 м/с, 17.01 местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6°, при прояснении до -8°; днем -3...+2°, 17.01 -1...+4°, по югу местами до +6°.

На Черноморском побережье: временами осадки. В районе Сочи местами туман, налипание мокрого снега. Ветер В,ЮВ 6-11 м/с, в отдельных пунктах до 14 м/с, 17.01 местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2°, 17.01 по югу местами 1-6° тепла; днем 0...+5°, 17.01 4-9° тепла.

Предупреждение: 15 января в горах Краснодарского края выше 1000 м лавиноопасно!

За прошедшие сутки на реках края наблюдались небольшие снижения уровней воды.

Температура воды у берегов Черного моря +7…+10°, Азовского моря +2…+4°.

15 января в связи с устойчивым понижением температуры воздуха в ночные и дневные часы до отрицательных значений на водных объектах края прогнозируется дальнейшее усиление ледообразования. А в связи с усилением ветра восточной четверти на побережье Азовского моря возможны сгонные явления. Также в акваториях Азовского и Черного морей ожидается волнение моря.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (г.Сочи) – 155 см.

Источник: «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»