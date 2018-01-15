Уголовное дело о причинении ножевых ранений школьникам передано в производство Главного следственного управления СКР

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По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), по факту происшествия в одной из школ Мотовилихинского района города Перми передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

В рамках расследования уголовного дела следователю ГСУ СК России, который направлен в Пермский край, дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе.

Кроме того, Председатель Следственного комитета России направил в Пермский край своего старшего помощника.

Источник: Следственный комитет России