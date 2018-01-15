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Один из зачинщиков поножовщины в пермской школе госпитализирован, второй - на допросе
По предварительной информации, опубликованной телеканалом РЕНТВ один из зачинщиков драки ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
"Одного из задержанных, который тоже получил ранение, передали бригаде врачей. Он госпитализирован, его осматривают доктора. Второй задержанный доставлен в районное отделение полиции номер четыре города Пермь, где с ним работают полицейские", - сообщили в управлении Росгвардии по региону.
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