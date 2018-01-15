/Экстренная новость/

Один из зачинщиков поножовщины в пермской школе госпитализирован, второй - на допросе

По предварительной информации, опубликованной телеканалом РЕНТВ один из зачинщиков драки ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

"Одного из задержанных, который тоже получил ранение, передали бригаде врачей. Он госпитализирован, его осматривают доктора. Второй задержанный доставлен в районное отделение полиции номер четыре города Пермь, где с ним работают полицейские", - сообщили в управлении Росгвардии по региону.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Учёные доказали, что потепление может привести к вымиранию европейской жемчужницы

Россельхознадзор сообщил о выявлении вспышки африканскойчумы свиней в Курганинском районе Кубани

О жизни и деятельности А. С. Грибоедова – раритетные материалы Президентской библиотеки

Кубанские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере

ГИБДД Новороссийска рекомендует водителям быть аккуратнее на дорогах