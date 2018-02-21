Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни

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В четверг 22 февраля и в среду 7 марта почтовые отделения в Краснодарском крае будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

23 февраля и 8 марта 2018 года являются выходными для всех отделений почтовой связи. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

В субботу 24 февраля отделения Почты России будут оказывать услуги по установленному режиму работы. В пятницу 9 марта почтовые отделения будут работать по графику субботы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

25 февраля, 10 и 11 марта все отделения будут работать согласно установленному графику.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.