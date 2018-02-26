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Силовики задержали ректора КубГТУ Татьяну Бархатову!
54-летняя Татьяна Бархатова, по версии следствия, похитила свыше 2 млн рублей, выделенных в качестве субсидии по реализации образовательной программы.
Силовики задержали Бархатову в аэропорту Краснодара, снимая происходящее на видео.
Бархатова арестована на 2 месяца.
Ей предъявлено обвинение в мошенничестве. Уже установлено, что к совершению преступления были причастны как руководство подрядных организаций, так и сотрудники КубГТУ.
Неприятная новость для Министерства образования края. Да и для престижа политеха в целом.
Источник: телеграм
Категория: Новости / Экстренная новость