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Силовики задержали ректора КубГТУ Татьяну Бархатову!

54-летняя Татьяна Бархатова, по версии следствия, похитила свыше 2 млн рублей, выделенных в качестве субсидии по реализации образовательной программы.

Силовики задержали Бархатову в аэропорту Краснодара, снимая происходящее на видео.

Бархатова арестована на 2 месяца. 

Ей предъявлено обвинение в мошенничестве. Уже установлено, что к совершению преступления были причастны как руководство подрядных организаций, так и сотрудники КубГТУ.

Неприятная новость для Министерства образования края. Да и для престижа политеха в целом.

Источник: телеграм

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Категория: Новости / Экстренная новость

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